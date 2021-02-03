انفجار ​طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو)

تحدثت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاربعاء، عن انفجار طائرة مسيرة اسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت قناة الـ"إن بي إن"، "وقع انفجار في ​الجنوب​ وتبين أنه ناتج عن انفجار ​طائرة استطلاع إسرائيلية​"

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتم رصد تحليق مكثف للطيران الإسرئيلي فوق منطقة جزين وقضاء بنت جبيل وفوق مدينة صيدا وشرقها وعلى علو متوسط، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.