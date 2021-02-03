ظريف: الرد على اغتيال سليماني سيكون بهذه الطريقة؟

أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها خلال لقائه نظيره العراقي، فؤاد حسين، إلى أفضل رد على حادثة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة أمريكية بداية العام الماضي.

واعتبر ظريف أن أفضل رد على هذه الحادثة هو بإنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وقال:

"إن إنهاء تواجد القوات الأمريكية في المنطقة هو أفضل رد على هذا العمل الإرهابي"

وعبر ظريف عن أمله بأن ينال "الآمرون والمرتكبون لهذه الجريمة الإرهابية جزاء أعمالهم الإجرامية" عن طريق المتابعات القضائية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية بخصوص ملف حادثة الاغتيال، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشاد ظريف بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن أمله بأن تثمر هذه التوافقات الحاصلة من زيارة الرئيس روحاني إلى العراق في مختلف المجالات الثنائية والاقتصادية مثل: "المدن الصناعية والأسواق الحدودية وزيارات التجار والزوار ونقل السلع والمطالبات المالية والقضايا البنكية"

ووصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء 3 فبراير/ شباط، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية مهمة

وأعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الصحاف أن الوزير سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف.

وتربط العراق وإيران علاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري كبير عبر المنافذ الحدودية جنوب وشرقي الأراضي العراقية