"قسد" تمنع دخول الطحين إلى الحسكة وتعيد نصب حواجزها في القامشلي

لم تمض ساعات قليلة على رفع الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على عدد من أحياء مدينة القامشلي، حتى عادت لنصب الحواجز من جديد.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن "ميليشيا قسد عمدت بعد ساعات من بدء رفع حصارها الجائر على المدنيين في حيي حلكو وطي، إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء حيث تقوم الميليشيا ب

تفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثا عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية

التي جرت تنديدا بالحصار مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث".

وأضافت الوكالة أن "ميليشيا قسد

منعت الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل"

مشيرة إلى مواصلة الميليشيات اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية فيما حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه".

وبدأت أمس اجراءات فك الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي وذلك بفتح عدد من الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين.

ودخل حيز التنفيذ اتفاق لرفع الحصار عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتم الاتفاق برعاية روسية

وذكرت مصادر أن الاتفاق ينص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الحصار عن المربعين الأمنيين الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.

مصادر أكدت استمرار الوضع على ما هو عليه في الشيخ مقصود ومخيمات الشهباء، إذ كان ممثل الجانب الروسي ما يزال في الاجتماع في الحسكة، إلا أنها أشارت إلى أن تلك المعطيات "قد تتغير خلال ساعات".

وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوما وأكدت أيضا أنه تم برعاية روسية.

وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسي، للسماح بالدخول والخروج.

وانطلقت دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفي حارة طي بمدينة القامشلي لفك الحصار