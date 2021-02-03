بيرلو: لا يوجد بند يمنعني من تبديل رونالدو

دافع أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، عن قراره بتبديل النجم كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونجح البرتغالي في تسجيل ثنائية في شباك النيراتزوري، حيث قاد فريقه للاقتراب من المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز بهدفين لهدف.

وظهر النجم المخضرم في حالة غضب شديدة، بعد قرار بيرلو بتغييره في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وهو ما علق عليه بيرلو في تصريحات لقناة "راي سبورت" المحلية: "من الطبيعي أن رونالدو يريد مساعدة الفريق في مباراة بهذه الأهمية، لكن لا يوجد أي بند ينص على منعي من تبديله.

"إنه يعلم أنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، لكن عليه أن يلتقط أنفاسه حتى يظل في القمة دائماً، كونه خاض العديد من المباريات المتتالية في الفترة الأخيرة".

وتابع المدرب الإيطالي: "تعرض للعديد من الانتقادات لكنه أثبت للجميع مدى جودته مرة أخرى، أخبرته بضرورة حصوله على الراحة قبل المباراة الهامة لنا يوم السبت القادم".

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 22 هدفاً في 23 مباراة خاضها مع يوفنتوس بجميع البطولات هذا الموسم.