كانجانا رانوت تصف ريهانا بالحمقاء بعد تدخلها في ثورة الفلاحين.. "لن نبيع أمتنا مثلكم أيها البلهاء"

سلطت أيقونة البوب "​​ريهانا" الضوء العالمي على احتجاج المزارعين المستمر على حدود دلهي يوم الثلاثاء، مستخدمة منصتها على موقع "تويتر" للتشكيك في قرار تعطيل الإنترنت الذي فرض على مواقع الاحتجاج في جميع أنحاء العاصمة وفي العديد من مناطق هاريانا.

وأعادت "ريهانا" مشاركة مقالة نشرها موقع "سي ان ان" بعنوان "الهند تقطع الإنترنت حول نيودلهي بينما يشتبك المزارعون المحتجون مع رجال الشرطة"، وعلَّقت: "لماذا لا نتحدث عن هذا الموضوع ؟! ثورة الفلاحين".

وقد حظيت تغريدة "ريهانا" بردود فعل إيجابية، بما في ذلك، أحد الناشطين الذي يعمل كصوت لصالح نقابة الفلاحين، علَّق: "سعيد جدًا! شكرًا لك ريهانا على التعبير عن قلقك تجاه ثورة الفلاحين المستمر. نأمل أن تقف الجماهير إلى جانب الحقيقة. يمكن للعالم كله أن يرى، لكن لماذا لا تستطيع الحكومة ؟؟".

كما تساءل لماذا لم يعرب العديد من المشاهير الهنود عن دعمهم لحركة الفلاحين لاسترداد حقوقهم، بل التزموا الصمت.

واعترضت الممثلة البوليوودية "كانجانا رانوت"على تغريدة "ريهانا"، وكتبت: "لا أحد يتحدث عن ذلك لأنهم ليسوا فلاحين بل إرهابيين يحاولون تقسيم الهند، حتى تتمكن الصين من السيطرة على أمتنا المحطمة الضعيفة وجعلها مستعمرة صينية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اجلسي أيتها الحمقاء فنحن لا نبيع أمتنا مثلكم أيها الحمقى".

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA...

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 2, 2021

يذكر أن وزارة الداخلية أمرت بإغلاق خدمات الإنترنت في المناطق الحدودية في سينغو وغازيبور وتكري اعتبارًا من يوم السبت، بينما قطعت حكومة هاريانا الاتصال في سبع مناطق على الأقل حتى يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، تستخدم الشرطة الأسلاك الشائكة والمسامير والخنادق لقطع مواقع الاحتجاج.